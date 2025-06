O espanhol Carlos Alcaraz prosseguiu hoje a defesa do título em Roland Garros, ao qualificar-se para as meias-finais com uma vitória em três sets frente ao tenista norte-americano Tommy Paul.

O número dois mundial apurou-se pelo terceiro ano consecutivo para as ‘meias’, impondo-se ao 12.º classificado do ranking ATP, a disputar pela primeira vez os quartos de final na terra batida parisiense, por expressivos 6-0, 6-1 e 6-4, em um hora e 34 minutos. Na próxima ronda, Alcaraz, de 22 anos, vai encontrar o italiano Lorenzo Musetti, sétimo jogador mundial, que está pela segunda vez na carreira nas ‘meias’ de um Grand Slam e que nunca tinha ido além dos oitavos de final em Roland Garros.