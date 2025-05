Frente ao 69.º classificado do ranking ATP, o murciano de 22 anos impôs-se no encontro da terceira ronda do ‘major’ parisiense, com os parciais de 6-1, 6-3, 4-6 e 6-4, em três horas e 14 minutos.

Nos oitavos de final, fase a que chega pela quarta vez consecutiva, o número dois mundial irá defrontar o norte-americano Ben Shelton, 13.º cabeça de série, que hoje derrotou o italiano Matteo Gigante em três parciais.