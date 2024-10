Os trabalhos da rede World Weather Attribution (WWA) concluem que sem as alterações climáticas, o furacão teria tocado terra na Florida na categoria 2, ao invés da categoria 3, de acordo com a escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade dos ventos numa escala até cinco níveis.

De acordo com a agência americana de observação oceânica e atmosférica (NOAA), os riscos de prejuízos são multiplicados por quatro a cada aumento de categoria.

A análise do grupo WWA indica igualmente que chuvas similares às do furacão Milton são hoje cerca de duas vezes mais prováveis devido ao aquecimento global, que já é de 1,3oC em relação à era pré-industrial.

A análise rápida, publicada apenas dois após a passagem do Milton pela Florida, é menos aprofundada do que os estudos frequentemente realizados por deste grupo de investigadores internacionais.

Os investigadores publicaram na quarta-feira um trabalho detalhado sobre o furacão Hélène, que atingiu a Florida duas semanas antes do Milton, portanto, com muitos fatores semelhantes.

Os resultados do Milton são também consistentes com outros relativos a furacões na mesma zona, de acordo com a WWA.

“Estamos, por isso, confiantes no facto de que as mudanças nas fortes chuvas (do Milton) são imputáveis às alterações climáticas de origem humana”, escreveu o grupo na sua análise.

A rápida intensificação do Milton foi favorecida “por temperaturas muito elevadas da superfície do mar no Golfo do México”, acrescentam.