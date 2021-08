Em comunicado hoje enviado às redações, a GNR informa que "no decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares da Guarda detetaram um veículo ligeiro com diversos sacos de alfarroba no seu interior".

Questionados sobre a origem do produto agrícola, "os ocupantes não conseguiram justificar a proveniência dos 750 quilos de alfarroba que transportavam", acrescenta.

Tanto a alfarroba como o veículo utilizado para o transporte foram apreendidos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.