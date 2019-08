Sábado, dia de abertura do G7, foi marcado por duas manifestações de opositores à cimeira.

A maior, que reuniu 15 mil pessoas, de acordo com os organizadores (nove mil, de acordo com a polícia), marchou de Hendaia para Irún, na fronteira de Espanha, e decorreu de forma calma e sem incidentes.

A maior agitação social teve lugar ao final do dia no centro de Baiona, a poucos quilómetros do local onde começou a cimeira, quando algumas centenas de pessoas se concentraram numa manifestação para a qual não tinha sido pedida autorização.

O confronto entre os manifestantes e as forças de segurança levaram estas últimas a responder com gás lacrimogéneo, canhões de água e cargas policiais.

Durante o dia, 68 pessoas foram presas, 38 das quais ficaram sob custódia policial, segundo as autoridades, que não especificaram o local ou o contexto das prisões.

O dispositivo de segurança francês para a cimeira do G7 - que termina na segunda-feira - é composto por 13.200 polícias, aos quais é preciso somar os mobilizados em Espanha, do outro lado da fronteira, com o Corpo Nacional de Polícia e as polícias autonómicas basca e navarra.