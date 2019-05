“O município alinhou numa candidatura em dezembro, uma candidatura que era conjunta e todos esperavam uma comparticipação do Turismo de Portugal, na linha do que tinha sido a tradição de anos anteriores. Três semanas antes do início da prova, o Turismo de Portugal não tinha dado resposta”, descreveu o autarca socialista.

Eduardo Vítor Rodrigues frisou que “fazer uma candidatura não significa assinar um contrato” e que a Câmara “não teve resposta atempada” numa matéria em que “havia necessidade de fazer procedimentos de contratação que não se fazem de um dia para o outro”.

“Neste momento estamos fora porque não aceitamos o risco financeiro que estava implícito. O município não faz nenhuma atitude de esbanjamento e nenhuma atitude que ponha em causa aquilo que demorou a conquistar que é a estabilidade financeira”, concluiu.

A organização do Rali de Portugal cancelou a 09 de maio a especial em Vila Nova de Gaia, por, segundo o ACP, o município ter decidido "à última hora e devido a questões internas" não acolher a prova.

Em comunicado, o ACP deu conta da retirada da ‘Gaia Street Stage' do programa da sétima etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), pelo que desta forma o Rali de Portugal vai ficar reduzido a 18 especiais cronometradas.

No mesmo dia, a Câmara de Gaia esclareceu que decidiu não realizar a superespecial devido à “indefinição com a comparticipação financeira” e o Turismo de Portugal apontou que iria tomar uma decisão sobre uma candidatura relacionada com o Rali de Portugal na semana seguinte.

A 53.ª edição do Rali de Portugal começou hoje e estende-se até domingo.