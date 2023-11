A decisão da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, foi comunicada na página oficial da autarquia que indica que a situação está a ser permanentemente monitorizada.

“Devido à previsão de novo agravamento das condições meteorológicas motivado pela depressão ‘Domingos’, sobretudo durante a noite do dia 3 de novembro e o dia 4 de novembro, o Município de Vila Nova de Gaia decidiu encerrar temporariamente todos os parques municipais, enquanto se mantiverem os avisos mais gravosos por parte dos serviços de meteorologia e Proteção Civil”, lê-se numa nota hoje publicada.

Assim que estejam reunidas as condições de segurança necessárias para a utilização destes espaços, a decisão será revista.

No Porto, o agravamento das condições climatéricas tinha já levado a autarquia a decretar o encerramento dos parques, na quinta-feira, dia em que o mau tempo causou a queda de árvores em várias zonas da cidade, obrigando ao corte de trânsito de vias na Praça da República e na rotunda da Areosa.

Esta manhã, os parques foram reabertos, contudo, serão novamente encerrados a partir de sábado, “enquanto permanecer o aviso amarelo por causa do vento forte”, informou a autarquia em resposta à Lusa.

Devido ao mau tempo, e por precaução, permanecerá também cortada a circulação na zona marginal da Avenida de D. Carlos I, situação que será reavaliada na manhã de segunda-feira.

Depois dos efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou na quinta-feira que uma superfície frontal fria associada à depressão Domingos, deslocando-se do Atlântico para leste, deverá afetar o continente, com chuva forte e persistente no sábado, no Norte e Centro, em especial no litoral e regiões montanhosas, vento forte e agitação marítima.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho até às 15:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com altura significativa sete a oito metros, que podem atingir a altura máxima de 14/15 metros.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra (entre as 06:00 e as 18:00 de sábado), Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre (entre as 00:00 e as 15:00 de sábado), e Porto, Viana do Castelo e Braga (entre as 03:00 e as 21:00 de sábado) por causa do vento forte.