Gary Lineker deverá regressar aos ecrãs no próximo fim de semana, depois de fechar um acordo com a BBC.

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, frisou a necessidade de equilibrar os compromissos da BBC com a imparcialidade e a liberdade de expressão — e anunciou uma revisão independente das orientações relativas às redes sociais.

"A orientação de redes sociais da BBC é projetada para ajudar a gerir esses desafios às vezes difíceis e estou ciente de que é necessário garantir que a orientação esteja à altura dessa tarefa. Deve ser clara, proporcional e apropriada", evidenciou.

"Sempre disse que precisamos de tomar medidas proporcionais, pois algumas pessoas [referem que] tomamos medidas muito severas, outras acham que estamos a ser muito tolerantes", notou ainda.

Questionado sobre se "cedeu à pressão" para proporcionar o regresso de Lineker aos ecrãs, o diretor-geral da BBC acentuou que essa "é uma narrativa conveniente, [mas] não é verdade" e garantiu que "não foi absolutamente afetado pela pressão de uma parte ou de outra". "Não é assim que trabalhamos editorialmente na BBC", acentuou.

No Twitter, Lineker já reagiu ao sucedido. "Depois de alguns dias surreais, estou feliz por termos encontrado uma forma de seguir em frente. Quero agradecer a todos o incrível apoio, particularmente aos meus colegas da BBC Sport, pela notável demonstração de solidariedade. O futebol é um jogo de equipa, mas o seu apoio foi esmagador", começou por escrever.

"Tenho vindo a apresentar desporto na BBC há quase três décadas e estou imensamente orgulhoso de trabalhar com a melhor e mais justa emissora do mundo. Mal posso esperar para voltar à cadeira no sábado", acrescentou.

Gary Lineker regressou ainda ao tema que o fez ser afastado da BBC. "Por mais difíceis que tenham sido os últimos dias, simplesmente não se compara a ter de fugir de casa devido a perseguição ou guerra para procurar refúgio numa terra distante. É animador ter visto a empatia de tantos de vós para com a situação".

"Continuamos a ser um país de pessoas predominantemente tolerantes, acolhedoras e generosas. Obrigado", rematou.

Numa mensagem seguinte, deixou algumas palavras ao diretor-geral da emissora. "Também gostaria de agradecer ao Tim Davie pela sua compreensão durante este período difícil. Ele tem um trabalho quase impossível, mantendo toda a gente feliz, particularmente na área da imparcialidade. Estou feliz por continuarmos juntos a lutar o bom combate".

O ex-atacante da seleção inglesa, que apresenta o programa 'Match Of The Day' (MOTD) desde 1999, foi suspenso pela gigante audiovisual britânica após criticar na terça-feira o novo projeto de lei do governo conservador que procurar impedir que migrantes que chegam pelo Canal de la Mancha peçam asilo no Reino Unido, projeto denunciado até na ONU.

É uma "política cruel para com os mais vulneráveis, em termos não muito diferentes daqueles usados pela Alemanha na década de 1930", escreveu no Twitter, onde o ex-jogador de 62 anos partilha regularmente as suas opiniões progressistas com os seus 8,8 milhões de seguidores.

A BBC tinha declarado inicialmente que iria falar com o apresentador. No entanto, esta sexta-feira, o grupo audiovisual acabou por decidir que Gary Lineker iria "deixar de apresentar o 'Match Of The Day' até chegarmos a um acordo claro com ele sobre o uso das redes sociais".