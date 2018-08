A Sonorgás, do grupo Dourogás, é a responsável pelo investimento nas infraestruturas, nomeadamente as unidades autónomas de gás, as redes e a ligação a casa dos clientes.

O novo serviço foi inaugurado hoje e contempla a conclusão “até ao final do ano, início do próximo” de uma rede de 10 quilómetros para servir mil clientes em Vila Flor, distrito de Bragança, e de 12 quilómetros que servirá 1.500 clientes em Alijó, no distrito de Vila Real.

As explicações foram dadas por Nuno Moreira, diretor executivo do grupo Dourogás, que acrescentou que serão depois as empresas comercializadoras a vender o gás aos clientes.

Os investimentos são de três milhões de euros em Alijó e 2,4 milhões em Vila Flor, contemplando, segundo o responsável, “a construção de depósitos que recebem o gás natural por camião, carregado no porto de Sines”, as chamadas Unidades Autónomas de Gás (UAG), que já estão prontas nos dois concelhos.