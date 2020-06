À margem de uma reunião na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre a situação nos Estados Unidos, depois do partido ter apresentado um voto de pesar pelo assassinato de George Floyd, um afro-americano de 46 anos, que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

“O que está a acontecer nos Estados Unidos é da maior gravidade. Existe uma enorme revolta face a uma violência racista continuada, policial, que teve mais uma morte que foi filmada e que chocou todo o mundo e que infelizmente é mais uma”, lamentou.

É esse “horror, destas mortes arbitrárias, definidas pela cor da pele, com violência policial” que, de acordo com a líder do BE, “faz com que neste momento exista tanta gente a lutar por direitos iguais, por uma democracia, por um respeito pelos direitos humanos”.

“A esta luta, a esta revolta, temos visto do lado do Presidente norte-americano, [Donald Trump] uma ação absolutamente incendiária, irresponsável, que tem criado situações muito difíceis”, criticou.