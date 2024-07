“Vou estar em Glasgow, a participar na feira, mas não sei se me vão ver. Não estou em nenhuma programação. Mas não é por falta de tentativas”, informou o conhecido autor.

Assim, um visitante da Worldcon — o maior encontro anual de criadores de ficção científica e dos seus fãs — pode esperar debates, workshops e palestras de algumas das figuras mais conhecidas do género. Mas não vão ouvir falar de George R. R. Martin, a menos que o encontrem pelo recinto, conta o The Guardian.

Em causa estará o protocolo da conferência, que exige que todos os participantes, independentemente da fama, preencham o mesmo formulário de candidatura.

"Escrevi ao presidente da programação do congresso em janeiro e novamente em fevereiro, pedindo o seu número de telefone para podermos discutir os pormenores. Infelizmente, não recebi nenhum número de telefone, apenas uma carta com uma ligação para uma candidatura e um aviso de que, embora pudesse candidatar-me, não me era garantido um lugar no programa", referiu.

Segundo o jornal britânico, o autor continua a ser bem-vindo ao evento — e talvez haja a possibilidade de interagir com os fãs, embora sem ser de forma oficial.

“Toda a programação de Glasgow 2024 foi proposta pelos nossos membros. Para garantir a equidade para todos, todos os itens do programa proposto devem ser apresentados através do nosso processo de candidatura. Cerca de 2.000 membros apresentaram propostas e estamos muito satisfeitos por receber cerca de 1.000 participantes para mais de 1.000 horas de programas que abrangem tudo, desde livros, filmes e jogos a ciência, tecnologia e cultura”, referiu a organização.