O Ministério Público de Paris abriu uma investigação preliminar contra o ator Gérard Depardieu por abuso sexual, na sequência de uma queixa apresentada na segunda-feira.

A denúncia contra o ator de 69 anos foi apresentada na segunda-feira, no sul da França.

"Posso confirmar que uma queixa deu entrada a 27 de agosto na jurisdição de Aix-en-Provence. O caso foi passado para a procuradoria de Paris", adiantou uma fonte judicial à Reuters.

"Gerard Depardieu nega totalmente qualquer agressão, qualquer abuso", respondeu, por sua vez, o advogado do ator, Hervé Temime. "Lamento o caráter público deste procedimento, que causa um grave prejuízo a Gérard Depardieu, que estou convencido que verá a sua inocência reconhecida", acrescentou Temime.

O advogado pediu também "a máxima moderação no que diz respeito aos direitos de todas as partes".

Segundo o jornal Le Parisien, a autora da denúncia é "uma jovem atriz e dançarina de vinte e poucos anos".

A queixosa, acrescenta, diz "ter sido abusada sexualmente duas vezes pelo ator", à "margem de um ensaio informal para uma peça de teatro", relata o jornal.

Os factos teriam acontecido na casa parisiense de Depardieu, nos dias 7 e 13 de agosto, acrescenta o jornal.

A denúncia contra o ator surge após uma série de casos que atingiram celebridades do mundo do cinema depois do escândalo que envolveu o produtor americano Harvey Weinstein em outubro de 2017.

Depardieu participou ao longo da sua carreira em cerca de 170 filmes, tendo conquistado reconhecimento internacional em 1990 na sequência da participação na comédia "Casamento por conveniência".