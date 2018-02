“A primeira exposição [da Galeria Municipal do Porto] é realizada em parceria com o Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia [MAAT] (…). O nome da exposição é 'Germinal' e consiste na primeira apresentação pública de um núcleo específico, o 'Núcleo Cabrita Reis', de uma coleção que foi adquirida pela Fundação EDP, em 2015”, disse o adjunto na área da Cultura na Câmara do Porto, Guilherme Blanc, referindo que a coleção tem um “grande valor artístico e valor histórico”.

A chamada "Coleção de Cabrita Reis", que vai estar no Porto de 17 de março a 20 de maio, parte depois para Lisboa e traça uma “ampla e sólida” representação da “Geração de 90”, do século XX, mas também apresenta ao público obras de artistas de gerações anteriores e posteriores e que mostram “o olhar de um colecionador atento” e “vinculado ao apoio a artistas e às práticas experimentais”, lê-se no catálogo sobre a programação da Galeria Municipal do Porto, que foi hoje divulgado em conferência de imprensa.

A Galeria Municipal do Porto, que recebeu 88 mil visitantes em 2017, tem para 2018 um orçamento de 350 mil euros para programação – desse total, 225 mil euros chegam pela via do mecenato da Fundação EDP –, e propõe um total de seis exposições, avançou na conferência de imprensa o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

O “Prémio Paulo Cunha e Silva”, em memória do anterior vereador da Cultura da cidade, é a segunda exposição na Galeria do Porto na programação de 2018, com inauguração marcada para dia 09 de junho.

A mostra vai apresentadar obras dos seis artistas finalistas da primeira edição do Prémio Paulo Cunha e Silva. O vencedor será anunciado no decorrer da primeira semana da exposição.

“O ontem morreu hoje, o hoje morre amanhã” arranca no dia 30 de junho e trata-se da terceira exposição prevista na programação da Galeria, dedicada ao trabalho da artista Carla Filipe, que se debruçou sobre as “práticas sociais em ‘nightclubs’, enquanto espaços de fuga às possíveis falências de sistemas sociais diurnos”.

A exposição tem como curador Ulrich Look, contará com uma seleção de artistas locais e internacionais que se enquadram na convergência música/imagem e termina a 19 de agosto.