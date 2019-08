"Os temas de combate às alterações climáticas estão mesmo na linha da frente e para poderem as autarquias ser coerentes com a vontade de concretizar esta afirmação política estas terão de gerir e deter os meios necessários e as empresas de autocarros são mesmo o primeiro dos exemplos", disse João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente garantiu que "este passo defende em absoluto os direitos dos trabalhadores. Até o reforça. O estatuto remuneratório manter-se-á inalterado e a liberdade de contratação será muito maior".

Na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre Governo e autarquias, que esta manhã decorreu no Museu do Carro Elétrico, no Porto, na presença do primeiro-ministro António Costa e dos presidentes de Câmara, Matos Fernandes recordou que "o Estado garante a assunção da dívida existente e outros compromissos do passado".

"É um passo em que apesar da empresa ser por inteiro das autarquias, o Estado garante a renovação da frota até 2023. É mais um passo e este é um passo corajoso. E, permitam-me, nós Governo também estivemos muito bem neste processo", referiu o governante.

Com este memorando, a STCP passará a ser gerida por seis municípios servidos pela empresa - Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos, Valongo e Gondomar.

De acordo com o documento hoje assinado, divulgado pelo jornal Público, no total e até 2023, as cidades da Área Metropolitana do Porto (AMP) vão gastar 58,3 milhões de euros.