“Após reunião extraordinária do Conselho de Administração, a empresa encerrou os seus centros desportivos GO fit em Espanha e Portugal, medida que afetará os mais de 245.000 clientes da GO fit”, refere.

Além disso, a empresa “comunicou a todos os seus trabalhadores que garantirá 100% dos seus ordenados, enquanto perdure a conjuntura atual, para que não percam poder de compra”.

“A Ingesport adiantará aos seus trabalhadores os valores necessários para superar esta crise, não deixando ninguém de parte”, garante o rupo, em comunicado.

A Ingesport indica que não será cobrada aos clientes a próxima mensalidade, acrescentando que coloca à disposição das autoridades de saúde os 20 centros desportivos GO fit que existem em Espanha e Portugal.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (34), ao passar de 78 para 112, dos quais 107 estão internados.

O boletim epidemiológico assinala também que, desde o início da epidemia, a DGS registou 1.308 casos suspeitos (mais de o dobro em relação a quinta-feira) e mantém 5.674 contactos em vigilância.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de Covid-19.

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.

O Governo decidiu também declarar o estado de alerta em todo o país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.