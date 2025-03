Os hábitos financeiros das das mulheres em Portugal e no Espaço Económico Europeu ultrapassam o dos homens, ao contrário do esperado, e desconstroem preconceitos no Dia Internacional da Mulher.

Os dados revelam também que o número de contas de investimento abertas por mulheres em Portugal aumentou 211% em 2024, superando o crescimento de 157% entre os homens.

Na economia, nas ciências e na tecnologia, as mulheres têm sido subestimadas, mas a verdade é que os resultados mostram o início de uma mudança de poder nesta área, com os investimentos das mulheres em toda a Europa a terem um desempenho médio 2,6% melhor do que os dos homens em 2024.

As mulheres superaram os homens em todos os grupos etários até aos 64 anos, com 3,2% melhores resultados em comparação com os homens, destacando-se os investimentos feitos por mulheres com idades entre os 25 e os 34 anos.

Em Portugal, os investimentos das mulheres tiveram um desempenho 0,04% melhor do que os dos homens, refere a Revolut em nota de imprensa. Ainda assim, os homens são quem mais investe, têm três vezes mais contas em comparação com as mulheres e carteiras médias três vezes maiores (5.000€ vs. 1.650€).

As mulheres portuguesas tiveram um aumento de 211% na abertura de contas de investimento em 2024, superando o crescimento de 157% entre os homens.

Os perfis de investimento também divergiram: a maioria das mulheres (53%) optou por opções de investimento mais seguras, por exemplo, Fundos Monetários Flexíveis, uma escolha de apenas 30% dos homens portugueses.

Os homens preferem ações (46%), um ativo que representa apenas 27% dos investimentos das mulheres.

"É interessante ver as mulheres a superarem os homens nos investimentos. As mulheres da Geração Z, em particular, estão a melhorar ativamente as suas competências e a colmatar a lacuna de investimento, potencialmente devido ao aumento do acesso a recursos online. Os nossos dados sugerem uma tendência positiva para uma maior inclusão financeira das mulheres. Não só observamos esta tendência, como também a apoiamos ativamente, fornecendo ferramentas de aprendizagem e tecnologia que capacitam as mulheres a assumirem um papel de liderança no futuro das finanças", comenta Rolandas Juteika, diretora da Wealth and Trading no Espaço Europeu na Revolut.

Em comunicado enviado a jornalistas, a diretora deixa algumas dicas para os investidores que estão a entrar no mercado:

Porquê investir?

“O passo mais difícil no investimento é simplesmente começar. Muitos potenciais investidores nunca começam. Antes de mergulhar, clarifique os seus objetivos: reforma, propriedade, férias de sonho - o que quer que o motive. Tenha sempre em mente o seu "porquê?" e lembre-se, investir é uma maratona, não um sprint”.

Como investir de forma responsável e consistente?

“Cubra primeiro as suas necessidades essenciais e construa um fundo de emergência. Só invista o que pode confortavelmente suportar - mesmo que seja apenas 1 euro - e cresça a partir daí. Contribuições consistentes, por mais modestas que sejam, podem ser surpreendentemente poderosas ao longo do tempo - o juro composto é o motor que impulsiona o verdadeiro crescimento a longo prazo das carteiras”.

Onde procurar informação?

“O conhecimento é o seu superpoder e manter-se curioso promove melhores decisões ao longo do tempo. Leia fontes reputadas, ouça podcasts sólidos e pesquise as empresas minuciosamente. Não confie apenas no TikTok e no YouTube e nos "gurus" das redes sociais com os seus "como fiz o meu primeiro milhão de dólares num mês". Compreenda como os seus investimentos realmente ganham dinheiro.

Geralmente é bom de mais para ser verdade. Alegações de retornos exorbitantes "garantidos" muito além dos padrões da indústria são sinais de alerta. Estes esquemas muitas vezes escondem taxas elevadas - ou podem ser fraudes diretas. Faça sempre uma pesquisa completa antes de se separar do seu dinheiro”.

Onde investir?

“‘Não coloque todos os ovos no mesmo cesto’ continua a ser verdade. Distribua o seu risco por setores, classes de ativos e geografias para amortecer as oscilações do mercado. Reveja e reequilibre a sua carteira conforme necessário para se manter alinhado com os seus objetivos”.

Como reagir às quedas na bolsa?

“Outra parte difícil do investimento - além de começar - é manter a disciplina e não reagir exageradamente aos movimentos de curto prazo do mercado. A volatilidade é normal, as emoções também. Quedas ou subidas repentinas podem desencadear reações instintivas. Resista ao impulso de entrar em pânico ou de perseguir a moda. Mantenha-se fiel ao seu plano e confie na sua abordagem diversificada”.