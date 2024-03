O grupo Global Media (GMG) avançou, esta terça-feira, com o processo de despedimento coletivo. Num comunicado interno a que o SAPO24 teve acesso, o grupo justifica o despedimento com a "complicadíssima situação financeira que resultou da gestão dos últimos meses, cujo impacto foi público".

Acrescentam também que neste processo irá decorrer também "a saída do diretor do Diário de Notícias, José Júdice, bem como da restante direção".

Garantem que vão "minorar as suas consequências" desta decisão, porém justificam que: "A verdade é que a situação atual era insustentável tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista da equidade com os profissionais que há muito tempo mantêm viva a chama editorial do Diário de Notícias. Por isso se impunha esta decisão, que visa também lançar um projeto renovado para o DN que será desenvolvido em articulação profunda com a atual redação".

Por agora irá assumir a direção interina do Diário de Notícias Bruno Contreiras Mateus, atual diretor do Dinheiro Vivo. Depois de um período de transição de três meses, o jornalista, que é também professor universitário em Ciências da Comunicação, no IADE, irá sair do Global Media Group (GMG), a partir de julho, para se dedicar a projetos pessoais, à docência e à investigação académica, diz ainda o comunicado.

Este despedimento coletivo acontece a dois dias da Greve Geral de Jornalistas, marcada para quinta-feira, dia 14 de março, quinta-feira.