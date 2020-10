Em comunicado, a GNR explicou que os cigarros estavam acondicionados em 3.000 maços sem a estampilha exigida para a comercialização em território nacional.

“O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 12.900 euros, sendo que, se tivesse sido vendido ao público, teria lesado o Estado em cerca de 10.800 euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)”, observou.

Esta força policial adiantou que este tabaco de contrabando se destinava a abastecer os circuitos comerciais paralelos à atividade legal das tabacarias na Área Metropolitana do Porto.

No âmbito desta operação, os militares identificaram duas pessoas, designadamente um homem de 47 anos e uma mulher de 44 anos indiciados pela prática de uma contraordenação por introdução irregular no consumo.