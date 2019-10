Em comunicado, esta força policial explicou que esta apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, dirigida ao recinto da Doca Pesca e ao mercado de segunda venda de Matosinhos, no distrito do Porto, onde foi detetado numa viatura a existência da sardinha sem documentação que garantisse a sua rastreabilidade.

A GNR identificou dois homens, de 47 e 54 anos, e elaborou dois autos de contraordenação a duas empresas por não garantirem a rastreabilidade do pescado, infração que é punida com coima até aos 25 mil euros.

O pescado apreendido foi sujeito a verificação higiossanitária e, posteriormente, doado a instituições de solidariedade social da região Norte.