O Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou, em comunicado, que o homem, de 36 anos, foi capturado através do Destacamento de Grândola.

As buscas iniciaram-se “imediatamente após a comunicação do estabelecimento prisional” em relação à fuga do homem, na segunda-feira, e decorreram até às 10:00 de hoje, “culminando com a captura do indivíduo em Ferrarias, concelho de Grândola”, pode ler-se no comunicado.

“O homem encontrava-se numa zona de mato adjacente à estrada, escondido, mas conseguimos visualizá-lo. Ainda tentou encetar a fuga, mas conseguimos capturá-lo”, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a GNR, o suspeito “cumpria pena de prisão de seis anos, por furto qualificado, e já teria cumprido quatro, no referido estabelecimento prisional, para onde entretanto regressou”.

As operações de busca contaram com o reforço do Grupo de Intervenção Cinotécnico e de meios humanos e tecnológicos da Unidade de Emergência Proteção e Socorro.