A detenção de seis pessoas é o resultado de uma operação da GNR de Viseu que desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes a operar no distrito, anunciou hoje aquela organização de segurança.

“No âmbito de uma investigação que decorria há vários meses, a GNR apurou que os suspeitos se abasteciam no Porto e procediam à venda do produto estupefaciente, diretamente aos consumidores, nas suas áreas residenciais, estando assim montada a rede de distribuição”, explica um comunicado.

O documento informa que nesta operação, realizada pelo Núcleo de investigação Criminal de Santa Comba Dão, do Comando Territorial de Viseu, com a colaboração de Viseu e Mangualde, foram detidos, entre o dia 05 e quarta-feira, cinco homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 24 e 59 anos.

“Foram detidos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua, Tondela e Carregal do Sal”, lê-se na informação.

Desta investigação “resultou ainda o cumprimento de 17 mandados de busca, dos quais sete domiciliários e dez a veículos e anexos de residências”.

Desta diligência, foram apreendidas “148 doses de cocaína, cinco veículos, 12 telemóveis, 735 euros em numerário, diverso material destinado ao corte, dosagem e embalamento do produto estupefaciente”.

“No âmbito da mesma investigação, foram ainda identificadas e constituídas arguidas 62 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 aos 55 anos, por serem consumidores de produtos estupefacientes nos concelhos referidos”, refere o comunicado.

Os detidos estão a ser presentes hoje ao Tribunal Judicial de Tondela.