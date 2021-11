Hoje, em comunicado, a GNR adianta que as 12 pessoas, três mulheres e nove homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 75 anos, foram detidas por tráfico de droga em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito da operação “Arena Branca”.

Na sequência da investigação por tráfico de droga, que decorria desde dezembro de 2018, foi dado cumprimento a 26 mandados de busca, 11 buscas domiciliárias, cinco em estabelecimentos e dez em veículos.

Durante a operação foram apreendidas 1.006 doses de cocaína, 4.562 euros em numerário, quatro balanças de precisão, 33 telemóveis, sete viaturas, dois aerossóis de gás pimenta, 53 munições e dois computadores portáteis.

“Os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo o produto estupefaciente através de diversos estabelecimentos comerciais”, refere a GNR na nota.

Os detidos, cinco dos quais com antecedentes criminais, serão presentes hoje ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira para aplicação das medidas de coação.

Esta operação contou com o reforço de 148 militares do Comando Territorial de Lisboa, da Unidade de Intervenção e do Centro Clínico da GNR.