“A GNR, a partir de hoje, dia 13 de setembro, e até o perigo de incêndio o justificar, irá reforçar o patrulhamento de visibilidade direcionado para a prevenção de incêndios, em todo o território nacional, em virtude da previsão de agravamento do perigo de incêndio”, refere a corporação na nota, enumerando as condições desfavoráveis de aumento da temperatura, do vento forte e da diminuição da humidade relativa do ar.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aumento da temperatura, gradual e inusual para setembro, ocorrerá até segunda-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou as regiões do interior norte e centro, Alto Alentejo e Algarve sob perigo muito elevado de incêndio rural.

No comunicado, a GNR salienta que desde o início do ano fez mais de 38 mil patrulhas, que resultaram na identificação de 361 suspeitos e na detenção de 26 pelo crime de incêndio florestal.

Desde então, a GNR registou mais de cinco mil fogos rurais que queimaram mais de 15 mil hectares de terreno.

Mais de metade (53%) dos incêndios florestais investigados pelos militares da GNR devem-se a uso negligente do fogo e a fogo posto.

A GNR apela à população para “a importância de adoção de comportamentos seguros, nos espaços florestais e agrícolas, nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo”, devendo evitar fazer lume ou fogueiras, queimas ou queimadas, lançar foguetes e balões de mecha acesa, fumigar ou desinfestar apiários, “salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas”.

A GNR desaconselha, ainda, a “circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés”.