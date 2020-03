Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve no sábado, em Algoz, no concelho de Silves, uma mulher suspeita de ter furtado mais de uma tonelada de abacate, com um valor estimado de cerca de 2.400 euros, foi hoje anunciado.

LUÍS FORRA/LUSA