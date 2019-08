Em comunicado a GNR explica que de 16 a 22 de agosto realizou um conjunto de operações em todo o território nacional que visaram a prevenção e o combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária.

A GNR deteve ainda em flagrante delito 49 pessoas por tráfico de estupefacientes, 14 por posse de arma proibida ou posse ilegal de arma, quatro por violência doméstica, três por furtos, três por ofensas à integridade física, dois por falsificação de documentos e um por dano.

Durante as operações, a GNR apreendeu 16.520 doses de haxixe, 3.109 plantas de cannabis, 2.800 sementes de cannabis, 95 doses de cocaína, oito armas brancas, cinco armas de fogo, 633 munições, 35 artigos contrafeitos, 18 veículos, 308 quilos de pescado, 3 625 quilos de bivalves e 300 euros em numerário.

No âmbito da fiscalização rodoviária foram detetadas 8.389 infrações, entre as quais 3.235 por excesso de velocidade, 357 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 368 por falta de inspeção periódica obrigatória e 423 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

A GNR detetou ainda 263 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 271 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 186 por falta de seguro de responsabilidade civil e 213 relacionadas com tacógrafos.