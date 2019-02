A GNR deteve 514 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias, incluindo 212 por condução sob o efeito do álcool, sete por violência doméstica e três por caça ilegal, informou hoje esta força de segurança.

As restantes detenções resultaram por condução sem habilitação legal (100), tráfico de droga (34), posse de arma proibida (14) furto (20) e condução perigosa (1).

A ação de âmbito nacional decorreu entre 15 e 21 deste mês e visou a fiscalização rodoviária e a prevenção e combate à criminalidade violenta.

Quanto a apreensões realizadas, a GNR recolheu 48.900 artigos contrafeitos, 9.047 toneladas de pescado, 1.775 toneladas de bivalves, 1.114 doses de óleo de cannabis, 667 doses de haxixe, 98 doses de heroína, 55 doses de cocaína, 394 munições de diversos calibres, 38 veículos, 15 armas de fogo e 15 armas brancas.

Apreendeu também 157 quilos de polvo, 290 quilos de ouriços do mar e 73.794 euros em dinheiro.

Relativamente ao trânsito, a GNR detetou 10.861 infrações, destacando-se 2.765 por excesso de velocidade, 622 por falta de inspeção periódica obrigatória, 465 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 482 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 438 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Foram ainda detetadas 402 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 399 infrações relacionadas com tacógrafos e 245 por falta de seguro de responsabilidade civil.