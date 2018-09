A GNR deteve em Santa Maria da Feira um homem de 76 anos por violência doméstica, anunciou hoje aquela força policial.

Segundo um comunicado da GNR, a detenção ocorreu na passada quarta-feira, na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica, em que o suspeito agredia física e psicologicamente a esposa de 76 anos.

Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e de busca domiciliária, resultando na apreensão de três armas de armas de caça, uma arma de pressão de ar, 174 cartuchos de vários calibres e um punhal, refere a mesma nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, afastamento da residência, proibição de permanecer ou frequentar locais onde a vítima se encontre.

Ainda de acordo com a GNR, o suspeito terá de se sujeitar a tratamento clínico devido ao consumo de bebidas alcoólicas.