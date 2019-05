A confirmação da Guarda, que através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) "recolheu provas no local" e que foram depois enviadas à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), informou o capitão Francisco Martins sucede à denúncia feita pelo morador em Santiago de Bougado Jorge Moreira, que dá conta de "três descargas poluentes em 2019".

"Confirma-se a contaminação do ribeiro de Lantemil", sublinhou a fonte da GNR, dando conta da existência de "diversas denúncias de mau cheiro, sendo possível encontrar dois tipos de detritos na água".

A água "foi contaminada em janeiro de 2019", altura em que a "GNR elaborou um auto de contraordenação à Litel [empresa do ramo da litografia] e que foi enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente", acrescentou à Lusa.

Outro detrito presente na água "é uma espuma branca, que não é contínua, que aparece e desaparece", facto que dificulta a ação do SEPNA que "desconhece a sua origem", disse o militar.

A fonte disse ainda estar "marcada, mas ainda sem data, uma deslocação da APA ao local para que os próprios façam a recolha e possam perceber de onde possa surgir a espuma branca".

Em declarações à Lusa, Jorge Moreira queixou-se de "descargas poluentes desde 2016" para o ribeiro de Lantemil "sem que as autoridades intervenham".

"Só em 2019 já houve três descargas, sempre à noite e quando está a chover", acrescentou, acusando a "Litel pela poluição" do curso de água que sempre que acontece torna-se "num ribeiro negro, onde a água fumega e tem um cheiro pestilento".