Em comunicado, a GNR e a PSP explicaram que as detenções – 10 das quais por falta de habilitação legal para conduzir, 10 por tráfico de droga e uma por posse de arma proibida - aconteceram no âmbito da campanha "Portugal Sempre Seguro".

Além das detenções, as autoridades apreenderam cerca de 2.490 doses individuais de droga, nomeadamente 808 doses de canábis, 99 de haxixe, 69 de cocaína e 35 de heroína, 12 carros, duas armas brancas e três de fogo, e dois tacos de basebol.

Foram ainda levantados 885 autos de contraordenação, 485 por condução com excesso de álcool, 207 por falta de inspeção periódica obrigatória, 45 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 48 por falta de cinto de segurança e 20 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

No decorrer das ações, levadas a cabo por 502 militares da GNR e polícias da PSP, dois inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e seis da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), foi ainda suspenso um restaurante.

As fiscalizações aconteceram nos concelhos de Alenquer, Cascais, Lisboa, Loulé, Lourinhã, Maia, Portimão, Seixal, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

“Estas ações tiveram como objetivo principal reforçar a visibilidade em locais de elevada concentração de pessoas, bem como proceder à fiscalização rodoviária e de estabelecimentos, com vista à prevenção e combate a atividades ilícitas”, explicaram a GNR e PSP.

Foram ainda direcionadas para a deteção de situações relacionadas com cidadãos estrangeiros em situação irregular, posse de armas, tráfico e consumo de droga, e para assegurar o cumprimento das normas legais aplicáveis à segurança privada e ao funcionamento de estabelecimentos de diversão noturna.

A operação “Portugal Sempre Seguro” está a ser desenvolvida por vários órgãos de polícia criminal e insere-se no âmbito do reforço das ações de fiscalização anunciado pelo Governo.