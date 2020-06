Ouvido pelo JN, o INEM explicou que quer que a desinfeção "volte à sua rotina habitual", feita pelos técnicos, assegurando que estes têm "todos os equipamentos e produtos necessários para cumprir aquela que é uma das suas funções: garantir a manutenção e prontidão das ambulâncias".

O ministro da Administração Interna foi ainda questionado sobre a decisão do INEM de colocar provisoriamente em Loures o helicóptero estacionado no Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, em Viseu, decisão que foi já repudiada pelo presidente da autarquia, António Almeida Henriques, que considera que "esta decisão maltrata, mais uma vez, os territórios do interior".

"Eu não tenho tutela do INEM, mas daquilo que sei, quer do contacto com a senhora ministra da Saúde, quer do contacto com a Câmara de Viseu, é que acham ambas o mesmo é que devem ser criadas as condições técnicas para o helicóptero continuar em Viseu", afirmou Eduardo Cabrita.

O INEM anunciou na segunda-feira, através de um comunicado, que o helicóptero atualmente posicionado em Viseu irá ser "relocalizado temporariamente no heliporto de Salemas, em Loures, de forma a manter a operacionalidade deste meio aéreo e sempre no cumprimento estrito de todos os requisitos e normas aplicáveis à operação aeronáutica".

Segundo o INEM, o helicóptero vai operar a partir de Salemas até que seja implementada uma solução definitiva que permita a certificação do heliporto de Santa Comba Dão como base permanente.

O INEM avança que esta solução está a ser trabalhada entre as entidades responsáveis, tendo sido garantido ao instituto que a criação das condições necessárias para a certificação do heliporto irá acontecer num curto espaço de tempo.