Um total de 860 militares da GNR realizaram 548 ações de sensibilização junto da população na semana passada para alertar a comunidade para a necessidade de evitar comportamentos violentos, informou hoje esta força de segurança.

A ação, feita sobretudo entre crianças, jovens e idosos, decorreu entre os dias 10 e 15 e privilegiou o contacto pessoal em residências, em espaços públicos e privados e, principalmente, junto da comunidade escolar, tendo abordado temas como a violência entre pares, violência doméstica, violência no desporto, violência no namoro e violência contra idosos.

A ação foi desenvolvida pelas secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que levou a mensagem de que a violência pode ser infligida de várias formas, desde a agressão física, psicológica, emocional e sexual, podendo mesmo considerar-se a negligência e o abandono como atos violentos de omissão de auxílio.

Foi também transmitido que as agressões físicas, os atos de vandalismo, o uso de armas, os furtos e os roubos encabeçam a lista de comportamentos que revelam maior preocupação.

"Com estas ações de sensibilização, a GNR pretendeu transmitir uma mensagem de preocupação com este tipo de criminalidade e do comprometimento em contribuir para a erradicar ou minimizar, criando um clima de confiança e de empatia na população e aumentando o sentimento de segurança", esclareceu a Guarda Nacional Republicana.