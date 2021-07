Em comunicado, a GNR adianta que a operação “Hermes – Viajar em Segurança” visa garantir a segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza, próprios desta altura do ano.

“Tradicionalmente, durante a época estival, as vias rodoviárias registam um aumento substancial de tráfego, consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio no gozo das suas férias”, refere a GNR.

Por isso, os militares da guarda vão privilegiar a atuação preventiva nos principais eixos rodoviários (autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais) para garantir fluidez de tráfego, apoiar pessoas e combater a sinistralidade rodoviária.

A fiscalização dos militares vai incidir sobre manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita.

A condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, a condução sem habilitação legal, o excesso de velocidade, a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças e o uso indevido do telemóvel vão também ser fiscalizados pelos militares.

A GNR lembra que na última “Operação Hermes” foram fiscalizados 258.305 condutores, tendo sido detetados 3.189 crimes de âmbito rodoviário e 101.688 autos de contraordenação”.