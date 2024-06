"A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) com a Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador, no dia 22 de junho, resgatou 17 migrantes, ao largo do Cabo Gata, a sudoeste de Almeria, em Espanha", referiram as autoridades em comunicado enviado às redações.

O resgate aconteceu na sequência de uma ação de patrulhamento. Segundo a GNR, a pequena embarcação de fibra iniciou a fuga quando percebeu a presença da polícia, mas a Guardia Civil espanhola ajudou a efetuar a interceção.

A GNR informa ainda que foi "detido um facilitador, sendo os restantes 16 migrantes, todos homens, transportados para o Porto de Almeria".

A LPC “Bojador” está envolvida na operação “INDALO 2024”, que decorre de 12 de junho a 7 de agosto de 2024, "sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, cujo objetivo principal é atuar na vertente da vigilância fronteiriça, controlo de fluxos de imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça, reforço da cooperação europeia ao nível de Guarda Costeira e apoiar operações de busca e salvamento".

"Desde a sua vinda, em 2021, a Bojador participou em diversas missões de Busca e Salvamento, tendo contribuindo para a deteção e resgate de centenas de migrantes no Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guardia Civil, em Espanha, e com a Guardia di Finanza e a Guarda Costiera, ambas de Itália", recorda a GNR.