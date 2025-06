Os cinco membros da banda local Fugitivo tinham sido contratados para uma atuação de fim de semana na cidade de Reynosa, no nordeste do país, assolada pelo crime, mas chegaram ao local e encontraram um terreno baldio. Os seus corpos foram encontrados vários dias mais tarde, depois de as suas famílias terem comunicado que tinham recebido pedidos de resgate.

Os investigadores disseram que os músicos tinham sido raptados em 25 de maio, quando se dirigiam para um evento privado. Nove alegados membros do cartel foram detidos na semana passada, tendo as autoridades anunciado outra operação na segunda-feira.

“Foi levada a cabo uma operação em três propriedades” em Reynosa, informou o gabinete de segurança pública num comunicado, acrescentando que os três suspeitos tinham sido detidos no local.

Durante a operação, foram também apreendidas armas, cartuchos de armas, cocaína e metanfetaminas.

Tamaulipas é considerado um dos estados mais perigosos do México devido à presença de membros de gangues envolvidos no tráfico de drogas e de migrantes, bem como em extorsões.

A violência criminosa já custou mais de 480.000 vidas no México desde 2006 e deixou cerca de 120.000 pessoas desaparecidas.

Os músicos mexicanos já foram alvo de grupos criminosos que lhes pagam para compor e interpretar canções que glorificam as façanhas dos seus líderes.