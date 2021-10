"O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Palmela, no dia 26 de outubro, resgatou um bufo-real (Bubo bubo), que se encontrava ferido, na localidade de Canha, no concelho do Montijo", foi referido em comunicado enviado às redações pela GNR.

Segundo as autoridades, o animal estava "debilitado e incapaz de voar, tendo sido entregue no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – Parque Natural da Arrábida, com vista à sua recuperação e devolução ao seu habitat natural".

A Guarda Nacional Republicana recorda ainda que o Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) "tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais" e que, "para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas".