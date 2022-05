"No âmbito das comemorações do dia da Guarda Nacional Republicana, na cerimónia que decorreu em frente ao Mosteiro dos Jerónimos no dia 3 de maio e aquando do desfile motorizado, a Guarda apresentou 3 viaturas protótipo da nova caracterização, para o dispositivo operacional de trânsito e territorial", é referido em comunicado.

De acordo com a GNR, "esta nova caracterização visa conciliar a modernidade e um incremento da visibilidade das viaturas operacionais, sempre na salvaguarda da segurança dos militares e dos próprios meios da Guarda, sobretudo em ambiente de fiscalização rodoviária".

A ocasião serve também para a força policial recordar que "a velocidade é um fator de risco que, para além de aumentar a probabilidade de os acidentes ocorrerem, aumenta, especialmente, a sua severidade ou consequências".

"Assim, é importante implementar medidas de segurança que permitam mitigar este fator de risco, sendo que uma das formas de alcançar este objetivo é através do aumento da visibilidade da patrulha e dos meios que a constituem, em concreto, dos veículos utilizados", é apontado.

Segundo a GNR, "a evolução da caracterização das viaturas operacionais" pretende manter "o respeito pela imagem e cultura organizacional" e passa "a combinar nas novas viaturas a cor branca de fundo e o reforço das cores refletoras de alta visibilidade laranja/amarela e verde, com maior incidência na parte traseira, permitindo um maior reconhecimento durante o dia e noite, a distâncias elevadas".