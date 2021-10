O golo, anotado logo aos quatro minutos, permitiu aos bracarenses saírem de Barcelos com os três pontos, o que já não sucedia há duas temporadas, depois de dois empates consecutivos a 1-1.

Com esta vitória, o Sporting de Braga mantém a tendência de recuperação na classificação, tendo subido ao quinto posto, com 16 pontos, enquanto os gilistas estão no 10.º lugar, com nove.