“A partir de amanhã tomarei posse na Assembleia da República, sempre com o mesmo espírito de missão das outras vezes que estive no parlamento e, portanto, espero estar à altura, mais uma vez, de cumprir aquilo que são os desafios do partido em sede parlamentar”, disse à Lusa o líder da distrital de Lisboa do CDS-PP.

João Gonçalves Pereira — o nome que se segue na lista de candidatos que o CDS apresentou por Lisboa às eleições legislativas – já foi deputado e é também vereador na Câmara Municipal de Lisboa, onde continuará ao lado da líder cessante.

A data da saída, apontou, foi combinada “em perfeita harmonia com a Assunção Cristas”.

“Aliás, ela já o tinha anunciado publicamente e, portanto, é um processo natural de transição”, entende Gonçalves Pereira.

Pouco dias depois de ter anunciado que iria deixar a presidência do CDS-PP, Cristas adiantou que sairia igualmente do parlamento depois do 28.º Congresso, que hoje termina. A partir de agora, mantém-se como vereadora na Câmara de Lisboa e como docente universitária.