No norte do país, foi aprovado um projeto que irá dar origem "seis edifícios com um total de 24 habitações de tipologia T2, numa área de construção total de 2.302,80 metros quadrados. O projeto inclui ainda a revitalização dos espaços exteriores do arruamento, nomeadamente ao nível dos passeios e da estrada de forma a melhorar a acessibilidade. Está também previsto a construção de estacionamento público", anunciou a Câmara Municipal de Gondomar em nota enviada às redações.

A construção terá lugar em São Cosme e, segundo o município, não ficarão de fora os espaços verdes com "a plantação de árvores, relvados e inserção de elementos que permitam atender às necessidades da comunidade local, ao mesmo tempo que se promove o convívio e o bem-estar dos moradores."

Na mesma nota, é ainda anunciada "a construção de um edifício de três pisos com 18 habitações. Tendo três fogos por piso, dividido por duas entradas, o equipamento pretende satisfazer necessidades de habitação que atenda à integração no espaço público."