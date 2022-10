Todas as contas da Câmara Alta da Federação Russa foram bloqueadas pela Google, diz o gabinete de imprensa da Federação em comunicado enviado esta terça-feira.

De acordo com a TASS, a Google justificou o encerramento do canal no Youtube devido às “sanções impostas”.

"A Google bloqueou as contas da Federação no YouTube. Havia mais de 200.000 inscritos e 20.000 vídeos nos canais. As contas do Conselho da Federação (CF) e do canal de TV no YouTube foram bloqueadas. Todos os vídeos foram excluídos sem possibilidade de recuperação”, refere o comunicado, citado pela TASS.

"A sua conta foi suspensa de acordo com as restrições de exportação e política de sanções", disse ainda o gabinete de imprensa, citando uma mensagem de alerta da Google quando tentam aceder à conta no YouTube.

O canal da Câmara Alta russa transmitia as sessões do Conselho em direto e tinha vídeos de congressos, fóruns e comentários de senadores russos sobre vários tópicos da política russa.

Após o bloqueio, o CF informou que está a desenvolver um site e a passar a sua atividade online para plataformas alternativas para que “todos os vídeos fiquem disponíveis aos utilizadores, independentemente das ações dos países hostis”, disse o CF.

De acordo com a agência de notícias russa, as transmissões poderão estar disponíveis nas redes sociais russas como VKontakte, Odnoklassniki, RuTube e Zen Platform.