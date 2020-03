"As decisões do Presidente da República, no que diz respeito à saúde pública, não alcançarão Goiás! No momento em que o mundo pede socorro, se une ao combate contra o coronavírus, vem em rede nacional lavar as mãos, responsabilizar outras pessoas por eventual colapso em nosso País", escreveu Caiado na rede social Twitter.

Na terça-feira à noite, Jair Bolsonaro afirmou num intervenção na cadeia nacional de rádio e televisão que as pessoas deveriam retomar as suas atividades para não prejudicar a economia do país.

O chefe de Estado brasileiro defendeu que ações de quarentena e isolamento deveriam ser cumpridas apenas por elementos dos grupos de risco, idosos e pessoas com problemas de saúde.

Bolsonaro reafirmou hoje de manhã este ponto de vista e declarou que conversará com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, para implementar quarentenas verticais que, em teoria, restringem a circulação apenas das pessoas que estão nos grupos de risco.