Em entrevista publicada hoje no Negócios, Alexandra Leitão disse que “não é a proposta que está em cima da mesa, mas é “em abstrato um caminho possível” na aproximação entre Governo e sindicatos.

”É um caminho possível, [mas] neste momento não é o que está em cima da mesa. Por circunstâncias várias não foi essa a proposta a que o Governo chegou. É, em abstrato, um caminho possível. O envelhecimento do corpo docente é algo que preocupa o Ministério da Educação”, disse.

Segundo Alexandra Leitão, este envelhecimento está “em linha com o resto da Administração Pública”, mas considera que uma coisa é despachar processos a uma mesa e outra é dar aulas a crianças.

“E como isso nos preocupa, a questão de eventualmente as pessoas poderem aposentar-se mais cedo tem sido falada com os sindicatos, muitas vezes no quadro da análise do desgaste da profissão”, destacou.

Na opinião da secretária de Estado, faz sentido voltar a trazer a questão para a mesa das negociações “num quadro integrado com outras carreiras, em que o envelhecimento também é uma realidade”.

“Não é agora o que está em cima da mesa. Temos uma proposta que vai ao encontro do que nos tínhamos comprometido fazer”, disse, salientando que o assunto “já foi falado algumas vezes pode estar previsto no quadro de um futuro Estatuto da Carreira Docente”.

Os professores começaram a 18 de junho uma greve às avaliações para exigir a contagem do tempo de serviço congelado.