O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou hoje o lançamento, na próxima semana, do concurso para a ligação de comboio entre Évora e Elvas, a "maior obra ferroviária dos últimos 100 anos em Portugal".

No discurso da conferência "A solução ferroviária", que decorreu hoje em Lisboa, Pedro Marques deu conta daquela que é também a "maior obra do Ferrovia 2020", com uma extensão de "quase 100 quilómetros" que vão passar a ligar de comboio Évora e Elvas, pondo fim a um dos 'missing links' da rede europeia".

Precisamente hoje à tarde, o gabinete do chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, deu conta da deslocação do primeiro-ministro de Espanha na próxima segunda-feira a Elvas para assistir ao lançamento deste concurso.

O ministro do Planeamento, no seu discurso, tinha avançado que a importância desde momento determinava a presença em Elvas de uma representação do governo espanhol ao mais alto nível.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ministério tutelado por Pedro Marques anunciou o investimento de 509 milhões de euros na construção do troço entre Elvas e Évora, cujo início da obra está previsto para o primeiro trimestre de 2019.

Segundo a mesma nota, o Governo espera que a obra esteja concluída no primeiro trimestre de 2022.

No discurso, Pedro Marques tinha igualmente anunciado que neste corredor internacional sul, "a obra de modernização entre Elvas e a fronteira vai começar já na próxima semana", momento no qual será então lançado o referido concurso para a ligação Elvas/Évora.

O ministro do Planeamento e Infraestruturas fez questão de salientar que "tudo o que o Governo português está a realizar nesta matéria está estritamente alinhado com as diretrizes europeias e em coordenação com Espanha".

"O que estamos a fazer no Plano Ferrovia 2020, especialmente nos corredores internacionais, é a introdução da travessa polivalente, que permitirá a migração para a bitola europeia e - e apenas se - ambos os países assim o decidirem", detalhou.

O Plano Ferrovia 2020, que promove as ligações com Espanha e a modernização dos principais eixos ferroviários, engloba, no total, um investimento superior a dois mil milhões de euros, dando especial destaque ao transporte de mercadorias e ao transporte público de passageiros.

Apesar de não avançar números, o Governo revela ainda que, em março, irá iniciar-se a obra da linha da Beira Baixa, que permitirá a utilização do troço entre Covilhã e a Guarda, que estava encerrado há uma década.