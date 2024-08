“Este investimento a que dei luz verde é um passo crucial para enfrentar os desafios impostos pelas situações de seca que têm afetado o Algarve”, afirma Maria da Graça Carvalho, citada num comunicado do Ministério do Ambiente e Energia.

A responsável governamental acrescenta que “este Governo pretende garantir que as infraestruturas hídricas da região sejam reforçadas e que a gestão da água seja feita de forma eficiente, garantindo o abastecimento sustentável e contínuo para a população”.

Segundo a nota de imprensa, o financiamento aprovado visa a construção de novas captações de água, reabilitação de infraestruturas existentes, redução das perdas de água e melhoria dos sistemas de abastecimento.

O investimento vai ser feito pela empresa Águas do Algarve e tem o financiamento do Fundo Ambiental.

De acordo com o Ministério do Ambiente e Energia, 4 milhões de euros serão aplicados na realização de novas captações de águas subterrâneas e na reabilitação de captações públicas estratégicas existentes, para reforçar o sistema de abastecimento público de água.

Em segundo lugar, serão investidos 700 mil euros no “reforço temporário” de equipas para a exploração das captações estratégicas, garantindo, segundo o Governo, “uma gestão eficiente e um controlo de qualidade rigoroso”.

Finalmente, a reabilitação da rede de saneamento de Castro Marim, com a qual o executivo pretende assegurar a redução de afluências indevidas e melhorar a eficiência do sistema, vai contar com meio milhão de euros de investimento.

O Ministério do Ambiente e Energia destaca que “as ações previstas têm prazos bem definidos para a sua conclusão”, destacando-se o fim da primeira fase das empreitadas em dezembro de 2024, a segunda fase em março de 2025 e o término em dezembro de 2025.

Por outro lado, “a Águas do Algarve compromete-se a apresentar relatórios de progresso e um relatório final, demonstrando a execução física e financeira das atividades, com indicadores de resultados claros”, segundo o comunicado.