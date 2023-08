De acordo com a quinta alteração à portaria que fixa o valor das taxas de segurança a cobrar nos aeroportos e aeródromos, publicada na quarta-feira e com efeitos a partir de quinta-feira, “o montante da taxa de segurança, […] respeitante aos aeroportos integrados na rede ANA, é fixado em (euro) 1,80 por passageiro embarcado, independentemente do respetivo destino”.

A taxa agora fixada representa uma diminuição de 1,74 euros (46%) por passageiro embarcado face ao valor da taxa anteriormente em vigor, que era de 3,54 euros.

A medida abrange os aeroportos de Lisboa (Humberto Delgado), Porto (Francisco Sá Carneiro), Faro, Ponta Delgada (João Paulo II), Santa Maria, Horta, Flores, Madeira, Porto Santo e Terminal Civil de Beja, da rede ANA.

A Ryanair tem pedido a atuação do Governo na redução das taxas aeroportuárias e ameaçou mesmo encerrar a operação nos Açores a partir de outubro, caso nada fosse feito nesse sentido.