Salientando que se trata atualmente de “uma tecnologia madura, com uma fortíssima componente portuguesa” e já testada na barragem do Alto Rabagão, em Montalegre, Matos Fernandes disse que as fontes renováveis permitirão, por outro lado, “um preço menor na produção da própria eletricidade”.

“Tem um custo muito inferior ao custo de mercado”, acrescentou.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética falava aos jornalistas, em Penacova, distrito de Coimbra, no final da apresentação do projeto da EDP para investir 3,5 milhões de euros numa central fotovoltaica flutuante sobre as águas do Alqueva, no Alentejo, com 11 mil painéis e uma produção estimada de 6.000 MWh, replicando em escala industrial o projeto do Alto Rabagão, no rio Tâmega.

“Produzir energia a partir de fonte renovável é muito mais barato do que a partir de combustível”, o que, na sua ótica, trará vantagens no preço final “sobretudo às famílias e às empresas”.