Em resposta à carta, o executivo brasileiro adiantou que vai procurar “demonstrar que nenhuma das declarações está de acordo com a sua política atual", acrescentando que continua firme no seu propósito de demonstrar, através de ações efetivas, o respeito e a promoção dos direitos humanos.

O documento da Amnistia Internacional apontou, entre as medidas que foram tomadas pelo novo Governo brasileiro que violam os direitos humanos, a flexibilização da regulação sobre o porte e a posse de armas, que poderá contribuir para o aumento do número de homicídios no país.

Também é alvo de críticas a nova política nacional sobre drogas, que eleva o caráter punitivo e atenta contra o direito à saúde, o impacto negativo de novas políticas sobre direitos dos povos indígenas e a tentativa de ingerência indevida no trabalho das organizações da sociedade civil que atuam no Brasil.

"Este é um momento extremamente delicado nas Américas, com governos que, em vez de proteger os direitos humanos nos seus países, promovem medidas e políticas devastadoras para as pessoas", frisou Erika Guevara-Rosas, diretora da Amnistia Internacional para as Américas.

Em 2017, a Amnistia Internacional divulgou dados que mostraram que o Brasil era um dos países mais perigosos do continente americano para os defensores de direitos humanos.

Um levantamento da organização não-governamental Global Witness também revelou que o Brasil é o país mais perigoso do mundo para quem defende os direitos humanos em matérias relacionadas com a terra e o meio ambiente.