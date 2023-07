“Para o próximo ano esperamos ter uma cobertura total da região em termos de medicina familiar”, afirmou Miguel Albuquerque numa visita ao Centro de Saúde do Seixal, no concelho do Porto Moniz, no norte da ilha.

O chefe do executivo insular, de coligação PSD/CDS-PP, indicou que a Madeira tem 179 médicos de família, acrescentando que a cobertura à população é atualmente de 90%.

De acordo com o social-democrata, a cobertura de médicos de família na região aumentou, entre 2015 e 2023, em 31%.

Atualmente, todos os munícipes dos concelhos de São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol, Porto Santo, Ribeira Brava e Machico têm médico de família atribuído.

Ainda segundo o governante, os restantes concelhos têm uma cobertura de médico de família que ronda os 85%.

“A doença combate-se a montante, não a jusante”, sublinhou Miguel Albuquerque, defendendo que o “médico de família é a base de um bom sistema de saúde moderno”.

O presidente do Governo da Madeira referiu ainda que os 47 centros de saúde da região fizeram 674 mil atendimentos em 2022, dos quais 508 mil foram de medicina geral e 166 mil foram relativos a urgências.

Em maio do ano passado, a deputada do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira Conceição Brito afirmou que cerca de 80% dos utentes do Serviço de Saúde da Madeira tinha médico de família atribuído e que a perspetiva do Governo Regional é conseguir uma cobertura total em 2024.

A eleita referiu na altura que, com base no programa do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP) e no número de clínicos em formação, “em 2024, 100% da população terá atribuído um médico de família”.