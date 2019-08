O pacote de medidas inclui um aumento das garantias de empréstimos a pequenas e médias empresas, a redução dos custos de licenças de negócios de alojamento local, isenções de impostos para arrendamentos e custos de eletricidade, de acordo com o jornal local South China Morning Post.

Segundo avançou hoje a consultoria britânica Capital Economics, o impacto económico dos protestos poderá causar uma queda de 1% no terceiro trimestre, acabando o ano com um crescimento anual de 0,5%.

Segundo a consultora, o setor mais afetado será o turismo, que contribui com cerca de 4% para o PIB total.

Se os protestos continuarem, ou no caso extremo de intervenção do Exército chinês, a economia de Hong Kong poderá enfrentar uma “profunda contração” que ameaçará a força do dólar de Hong Kong e poderá causar um efeito em cadeia em vários indicadores macroeconómicos, referiu a consultora.

As manifestações e a ocupação do aeroporto também afetam o mercado imobiliário porque “os promotores estão a adiar o lançamento de novos projetos”.

Os protestos em Hong Kong começaram em março contra a iniciativa das autoridades locais de promulgar uma lei de extradição que, segundo os seus críticos, poderia levar dissidentes políticos a serem julgados sem garantias na China.

Sob a fórmula “Um país, dois sistemas”, Pequim comprometeu-se a manter a autonomia de Hong Kong e respeitar uma série de liberdades – inimagináveis na China continental – até 2047, depois de reconquistar a soberania do território das mãos britânicas, em 1997.

As manifestações têm mobilizado centenas de milhares de pessoas desde junho, apesar da repressão policial.

As tensões registadas – das piores vividas pela ex-colónia britânica desde o regresso à soberania chinesa, em 1997 – levaram vários países a desaconselhar as viagens a Hong Kong, aumentando os temores de que a China intervenha diretamente com o exército ou a polícia armada.