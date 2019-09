Tal como acontece com Macau, para aquela região administrativa especial da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário. O Governo central chinês é responsável pelas relações externas e defesa.

Ontem, o governo chinês acusou os manifestantes de Hong Kong de tentarem derrubar o governo local para assumirem o controlo da cidade e transformá-la numa "entidade independente", de onde poderão "operar contra" as autoridades de Pequim.

"Eles querem causar instabilidade no governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong e usurpar os seus direitos para fazer de Hong Kong uma entidade política independente ou semi-independente", acusou Yang Guang, porta-voz do Gabinete para Assuntos de Hong Kong do Conselho de Estado chinês.

Em conferência de imprensa, Yang acusou os manifestantes de "quererem exercer plena autoridade na região de Hong Kong e trabalharem contra o Governo chinês". "Está na hora de defender o princípio 'um país, dois sistemas' [a fórmula que garante alto grau de autonomia a Hong Kong], a paz e a estabilidade em Hong Kong", disse.

O porta-voz descreveu os protestos como atos de "intimidação e sequestro político".

Yang elogiou ainda os chineses radicados além-fronteiras que demonstram o seu apoio ao Governo chinês - manifestações na Austrália ou Canadá resultaram em confrontos entre manifestantes pró-Pequim e grupos pró-democracia em Hong Kong.

O porta-voz do Governo central defendeu que, para "amar Hong Kong, é preciso defender o princípio 'um país, dois sistemas' e trabalhar contra aqueles que o desafiam".

"Devemos levar à justiça criminosos e, em particular, quem planeia e organiza. Todos devemos agir agora. Ninguém escapará da Justiça", afirmou.

Face à possibilidade de o Executivo de Hong Kong pedir ajuda às tropas chinesas estacionadas em vários quartéis na cidade, Yang lembrou que "as instituições chinesas em Hong Kong, incluindo o exército, representam a dignidade e soberania do Governo central". "É algo que não pode ser questionado de forma alguma", acrescentou.

Sobre as alegações das autoridades chinesas de que os protestos em Hong Kong são uma "revolução colorida" instigada por forças estrangeiras, Yang respondeu que se trata de algo "cada vez mais óbvio", apontando que "alguns manifestantes entoam slogans que pedem a independência de Hong Kong e uma aliança com os Estados Unidos e o Reino Unido".

*Com agências